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Сборная Дании разгромила Австрию в матч чемпионата мира-2023
Все решилось в заключительном отрезке матча
В Тампере прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными Дании и Австрии. Победу со счётом 6:2 одержали датчане.
На 10-й минуте первого периода Николай Элерс с передач Йеспера Йенсена и Оливера Лауридсена открыл счёт в матче.
На восьмой минуте второго периода Томас Раффль с передач Петера Шнайдера и Доминика Хайнриха восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте датчане снова вышли вперёд. Далее команды снова обменялись шайбами, после чего гости не смогли уже достойно ответить. Датчане забросили ещё три шайбы и довели счёт до разгромного.
ЧМ-2023. Группа A
Дания - Австрия 6:2 (1:0, 1:1, 4:1)
В следующем матче Дания сыграет с Германией 18 мая. Сборная Австрии встретится с национальной командой США 17 мая.
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