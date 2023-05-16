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Каспер Рууд отдал четыре гейма Дьере и вышел в четвертьфинал Мастерса в Риме
Матч продлился около часа
Фото: NU.nl
Завершился матч четвёртого круга "Мастерса" в Риме, в котором встречались норвежский теннисист Каспер Рууд и серб Ласло Дьере.
Рууд одержал победу и вышел в следующий раунд соревнования.
Каспер Рууд - Ласло Джьере 6:1, 6:3
Первый сет закончился со счётом 6:1 в пользу Рууда. Во втором сете норвежец одержал победу со счётом 6:3. Рууд сделал пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12.
На счету Дьере четыре подачи навылет, две двойные ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт.
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