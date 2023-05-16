Каспер Рууд отдал четыре гейма Дьере и вышел в четвертьфинал Мастерса в Риме

Завершился матч четвёртого круга "Мастерса" в Риме, в котором встречались норвежский теннисист Каспер Рууд и серб Ласло Дьере.

Рууд одержал победу и вышел в следующий раунд соревнования.

Каспер Рууд - Ласло Джьере 6:1, 6:3

Первый сет закончился со счётом 6:1 в пользу Рууда. Во втором сете норвежец одержал победу со счётом 6:3. Рууд сделал пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12.

На счету Дьере четыре подачи навылет, две двойные ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт.