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Швейцария разгромила Казахстан в матче чемпионата мира по хоккею-2023
Хозяева доминировали на протяжении всего матча
В Риге состоялся матч чемпионата мира между сборными Швейцарии и Казахстана. Победу со счётом 5:0 одержали швейцарцы.
На пятой минуте первого периода Тобиас Гайссер с передач Гаэтана Хаса и Марко Миранды открыл счёт в матче.
В дальнейшем шансов на то, чтобы сравнять счет у гостей просто не было и хозяева довели счёт до разгромного.
Таким образом, сборная Казахстана проиграла во второй раз подряд: до этого было поражение от команды Чехии (1:5).
Напомним, Казахстан стартовал на ЧМ-2023 с неожиданной победы над сборной Норвегии — 4:3 по буллитам. Также в группе казахстанским хоккеистам предстоит сыграть против сборных Канады, Латвии, Словакии и Словении.
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