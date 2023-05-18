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Сборная Швеции разгромила Венгрию в матче ЧМ-2023 по хоккею
Матч прошел в одни ворота
В Тампере прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными Венгрии и Швеции. Победу со счётом 7:1 одержали шведы.
На второй минуте первого периода Оскар Линдберг открыл счёт в матче. На шестой минуте периода Якоб де ла Роуз удвоил преимущество шведской сборной. На восьмой минуте первого периода Роланд Киш отыграл одну шайбу.
Первую и единственную шайбу в составе хозяев на 18-й минуте периода забросил Деннис Эверберг.
Далее гости продолжали доменировать на площадке и в итоге довели счёт до разгромного.
Венгрия - Швеция 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)
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