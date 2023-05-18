Сборная Швеции разгромила Венгрию в матче ЧМ-2023 по хоккею

В Тампере прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными Венгрии и Швеции. Победу со счётом 7:1 одержали шведы.

На второй минуте первого периода Оскар Линдберг открыл счёт в матче. На шестой минуте периода Якоб де ла Роуз удвоил преимущество шведской сборной. На восьмой минуте первого периода Роланд Киш отыграл одну шайбу.

Первую и единственную шайбу в составе хозяев на 18-й минуте периода забросил Деннис Эверберг.

Далее гости продолжали доменировать на площадке и в итоге довели счёт до разгромного.

Венгрия - Швеция 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)