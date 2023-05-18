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ЧМ-2023. Сборная Чехии декласировала Словению

Хоккей
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Результаты матча чемпионата мира

ЧМ-2023. Сборная Чехии декласировала Словению

Фото: Sportsnet

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В Риге на стадионе "Арена-Рига" прошёл матч чемпионата мира (группа В) между сборными Чехии и Словении. Победу со счётом 6:2 одержали чехи.

На восьмой минуте первого периода Миха Верлич с передач Яна Урбаса и Блажа Грегорца открыл счёт в матче. На 12-й минуте первой двадцатиминутки Ян Урбас с передач Блажа Грегорца и Жиги Еглича удвоил преимущество сборной Словении.

На 19-й минуте второго периода Доминик Кубалик с передач Михала Кемпны и Давида Томашека размочил счёт в матче.

На четвёртой минуте третьего периода Доминик Кубалик с передач Давида Томашека и Иржи Смейкала восстановил равенство в счёте. Спустя полторы минуты Роман Червенка с передач Даниэля Воженилека и Яна Коштялека вывел сборную Чехии вперёд.

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В статье: сборная Чехии по хоккею сборная Словении по хоккею
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