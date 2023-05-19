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Сборная Финляндии разгромила Венгрию в матче группового этапа ЧМ-2023 по хоккею
Результат матча ЧМ-2023
Фото: The Nomad Today
19 мая на финском стадионе "Нокиа-Арена" прошёл матч чемпионата мира по хоккею. Встретились соперники по группе А — сборные Финляндии и Венгрии. Победу одержали хоккеисты Финляндии со счётом 7:1.
Сборная Финляндии одержала третью победу на чемпионате мира. Сейчас у команды 10 очков и третья строчка турнирной таблицы. Венгрия потерпела четвёртое поражение в пяти матчах. У команды два очка и седьмая строчка в группе А.
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