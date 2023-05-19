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ЧМ-2023. Сборная Латвии с минимальным счетом обыграла Словению

Хоккей
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Преимущество латвийцы воплотили в шайбу

ЧМ-2023. Сборная Латвии с минимальным счетом обыграла Словению

Новина українською

19 мая состоялся матч чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Латвии играла со Словенией. Победу в этой встрече одержали хоккеисты сборной Латвии со счётом 3:2.

Счёт в матче открыли хозяева площадки: точным броском отметился Рихард Букартс (Андрис Джериньш, Микс Индрашис). Во втором периоде гости отыгрались: отличился Анже Куралт (Рок Тичар, Александар Маговац). Уже через несколько минут сборная Латвии вновь вышла вперёд благодаря Каспарсу Даугавиньшу (Увис Балинскис), а точный бросок Роберта Букартса (Джериньш) удвоил преимущество команды. Словения отыграла одну шайбу благодаря Михе Верличу (Ян Урбас), но большего добиться не смогла.

Латвия одержала третью победу подряд на чемпионате мира. У команды восемь очков и четвёртая строчка в группе B. Словения проиграла все пять матчей на ЧМ-2023 и идёт на последнем месте без набранных очков.

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В статье: сборная Латвии по хоккею
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