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ЧМ-2023 по хоккею. Австрия продлила серию поражений в матче с Германией, Словакия не смогла одолеть Казахстан
Результаты матчей чемпионата мира
Cегодня, 20 мая, на "Арене-Рига" прошёл матч чемпионата мира по хоккею. Встречались соперники по группе B — сборные Казахстана и Словакии. Победу в этой встрече одержали хоккеисты Казахстана.
Основное время и овертайм закончились со счётом 3:3, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты сборной Казахстана.
В паралельном матче встречались Австрия и Германии. Победу в этой встрече одержали хоккеисты сборной Германии со счётом 4:2.
Стоит отметить, что Австрия проиграла пятый матч на чемпионате мира из пяти. Германия одержала вторую победу подряд после трёх поражений.
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