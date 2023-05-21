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Кубок Стэнли. Флорида закрепляет преимущество в финальной серии Восточной конференции

Хоккей
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Результаты матча

Кубок Стэнли. Флорида закрепляет преимущество в финальной серии Восточной конференции

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 20 на 21 мая прошел второй матч финальной серии Национальной хоккейной лиги 2022/2023 Восточной конференции. Вашему вниманию его результат:

Кубок Стэнли

Финал Востока

"Каролина" – "Флорида"

1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

1 период: 1-0 Четфилд Дж. (01,43);

2 период: 1-1 Барков (07,43);

ОТ: 1-2 Ткачук (01,51)

Счет в серии: 0-2

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В статье: Кубок Стэнли
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