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Кубок Стэнли. Флорида закрепляет преимущество в финальной серии Восточной конференции
Результаты матча
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 20 на 21 мая прошел второй матч финальной серии Национальной хоккейной лиги 2022/2023 Восточной конференции. Вашему вниманию его результат:
Кубок Стэнли
Финал Востока
"Каролина" – "Флорида"
1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
1 период: 1-0 Четфилд Дж. (01,43);
2 период: 1-1 Барков (07,43);
ОТ: 1-2 Ткачук (01,51)
Счет в серии: 0-2
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