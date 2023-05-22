  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. ЧМ-2023. Сборная Швеции уверенно обыграла Данию и продлила свою серию побед
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЧМ-2023. Сборная Швеции уверенно обыграла Данию и продлила свою серию побед

Хоккей
(1 голосов)

Отличный результат

ЧМ-2023. Сборная Швеции уверенно обыграла Данию и продлила свою серию побед

Новина українською

22 мая, в финском городе Тампере прошёл очередной матч чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Швеции сыграла с Данией. Победу в этой игре одержали хоккеисты сборной Швеции со счётом 4:1.

Счёт в начале матча открыли датчане: точным броском отметился Никлас Йенсен (Николай Элерс). Далее забивали лишь хоккеисты шведской сборной и принесли своей команде победу со счётом 4:1.

Стоит отметить , что Швеция победила во всех шести сыгранных на чемпионате мира матчах.

По теме
yellow-arrow
ЧМ-2023. Канада в овертайме проиграла Норвегии
yellow-arrow
Кубок Стэнли. Флорида закрепляет преимущество в финальной серии Восточной конференции
yellow-arrow
Чемпионат мира 2023. Чехия побеждает Норвегию, США разгромили Данию
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Швеции по хоккею сборная Дании по хоккею
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде