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ЧМ-2023. Сборная Швеции уверенно обыграла Данию и продлила свою серию побед
Отличный результат
22 мая, в финском городе Тампере прошёл очередной матч чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Швеции сыграла с Данией. Победу в этой игре одержали хоккеисты сборной Швеции со счётом 4:1.
Счёт в начале матча открыли датчане: точным броском отметился Никлас Йенсен (Николай Элерс). Далее забивали лишь хоккеисты шведской сборной и принесли своей команде победу со счётом 4:1.
Стоит отметить , что Швеция победила во всех шести сыгранных на чемпионате мира матчах.
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