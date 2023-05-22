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ЧМ-2023. Канада в овертайме проиграла Норвегии
Один из лидеров потерпел уже второе поражение на чемпионате мира
Фото: Hockey Canada
22 мая состоялся очередной матч чемпионата мира по хоккею. Встретились соперники по группе B — сборные Канады и Норвегии. Победу в этой игре одержали хоккеисты сборной Норвегии в серии буллитов — 3:2.
Счёт в матче был открыт на 10-й минуте, в начале второго периода Сондре Ольден удвоил преимущество сборной Норвегии. Первую шайбу сборной Канады забросил Милан Лучич, а за несколько секунд до окончания матча в овертайм встречу перевёл Лоусон Круз. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты Норвегии.
Сборная Канады проиграла второй матч подряд на чемпионате мира после серии из четырёх побед.
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