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Сборная Германии разгромила Францию и вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Хоккей
(1 голосов)

Гости оказались бессильны

Сборная Германии разгромила Францию и вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Новина українською

23 мая сборныая Германии встречалась со своими соперниками по группе А — Францией. Победу в этой встрече одержали хозяева с разгромным счетом 5:0. Таким образом они обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2023.

Счёт в матче был открыт на первых минутах, далее Фредерик Тиффельс удвоил преимущество сборной Германии. В начале второго периода сам Петерка забросил третью шайбу своей команды. Далее разница в счете только увеличивалась и гости не смогли уже ничего предложить сопернику.

Сборная Германии набрала 12 очков и заняла в своей группе четвёртое место, позволяющее сыграть в плей-офф.

ЧМ-2023. Група А

Германия - Франция 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

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В статье: сборная Германии по хоккею
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