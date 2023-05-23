Сборная Германии разгромила Францию и вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею

23 мая сборныая Германии встречалась со своими соперниками по группе А — Францией. Победу в этой встрече одержали хозяева с разгромным счетом 5:0. Таким образом они обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2023.

Счёт в матче был открыт на первых минутах, далее Фредерик Тиффельс удвоил преимущество сборной Германии. В начале второго периода сам Петерка забросил третью шайбу своей команды. Далее разница в счете только увеличивалась и гости не смогли уже ничего предложить сопернику.

Сборная Германии набрала 12 очков и заняла в своей группе четвёртое место, позволяющее сыграть в плей-офф.

ЧМ-2023. Група А

Германия - Франция 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)