Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЧМ-2023 по хоккею. Сборная США в овертайме дожала Швецию
Уверенная победа американцев
Фото: Team USA Hockey
В Тампере прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными Швеции и США. Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали американцы.
На 10-й минут первого периода Лео Карлссон открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Ник Бонино восстановил равенство в счёте.
На 14-й минуте второго периода Конор Гарланд вывел сборную США вперёд и за 30 секунд до конца периода Лэйн Хатсон увеличил преимущество американцев.
После перерыва Лео Карлссон сократил отставание до минимума., уже на 18-й минуте периода Тимоти Лильегрен сделал счёт 3:3 и перевел игру в овертайм.
В овертайме победу сборной США принёс бросок Дилана Сэмберга.
Популярное сейчас
- Российские добровольцы постят фото из Белгородской области. У Путина заявили о "глубоком беспокойстве"
- Кварцяный назвал самого недооцененного футболиста Украины
- В УПЛ бьют арбитра, Винисиус - жертва расистов, смешная Бавария, Малиновский мимо ЛЧ
- Чемпионат мира 2023. Чехия побеждает Норвегию, США разгромили Данию
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО