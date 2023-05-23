ЧМ-2023 по хоккею. Сборная США в овертайме дожала Швецию

В Тампере прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными Швеции и США. Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали американцы.

На 10-й минут первого периода Лео Карлссон открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Ник Бонино восстановил равенство в счёте.

На 14-й минуте второго периода Конор Гарланд вывел сборную США вперёд и за 30 секунд до конца периода Лэйн Хатсон увеличил преимущество американцев.

После перерыва Лео Карлссон сократил отставание до минимума., уже на 18-й минуте периода Тимоти Лильегрен сделал счёт 3:3 и перевел игру в овертайм.

В овертайме победу сборной США принёс бросок Дилана Сэмберга.