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ЧМ-2023. Финляндия разгромила Данию и заняла третье место в турнирной таблице группы А

Хоккей
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Команды порадовали болельщиков количеством шайб

ЧМ-2023. Финляндия разгромила Данию и заняла третье место в турнирной таблице группы А

Фото: The Nomad Today

Новина українською

В Тампере прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными Финляндии и Дании. Победу со счётом 7:1 одержали хозяева.

На третьей минуте первого периода Марко Анттила открыл счёт в матче. Спустя минуту Атте Охтамаа удвоил преимущество сборной Финляндии. На 19-й минуте периода Вилле Покка сделал счёт 3:0.

Дальше преимущество хозяев продолжало расти и в итоге достигло 6 шайб. В начале третьей двадцатиминутки Николас Матинпало забил седьмой гол Финляндии в матче. Через 12 секунд Николай Элерс размочил счёт.

После победы сборная Финляндии заняла третье место в турнирной таблице группы А. Дания осталась на пятом месте.

ЧМ-2023. Группа A

Финляндия - Дания 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)

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