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ЧМ-2023. Финляндия разгромила Данию и заняла третье место в турнирной таблице группы А
Команды порадовали болельщиков количеством шайб
Фото: The Nomad Today
В Тампере прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными Финляндии и Дании. Победу со счётом 7:1 одержали хозяева.
На третьей минуте первого периода Марко Анттила открыл счёт в матче. Спустя минуту Атте Охтамаа удвоил преимущество сборной Финляндии. На 19-й минуте периода Вилле Покка сделал счёт 3:0.
Дальше преимущество хозяев продолжало расти и в итоге достигло 6 шайб. В начале третьей двадцатиминутки Николас Матинпало забил седьмой гол Финляндии в матче. Через 12 секунд Николай Элерс размочил счёт.
После победы сборная Финляндии заняла третье место в турнирной таблице группы А. Дания осталась на пятом месте.
ЧМ-2023. Группа A
Финляндия - Дания 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)
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