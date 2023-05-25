ЧМ-2023 по хоккею. Сборная США обыграла Чехию и вышла в полуфинал соревнований

В Тампере прошёл четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными США и Чехии. Победу со счётом 3:0 одержали американцы.

На 13-й минуте первого периода Мэтт Коронато открыл счёт в матче, в середине второй двадцатиминутки Ник Пербикс удвоил преимущество американской сборной.

На 10-й минуте третьего периода Каттер Готье с передачи Ти Джея Тайнэна сделал счёт 3:0.

ЧМ-2023. 1/4 финала

США - Чехия 3:0

Таким образом, сборная США пробилась в полуфинал чемпионата мира – 2023.

Напомним, полуфинальные встречи будут сыграны 27 мая, а сам турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.