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Названо место проведения молодежного чемпионата мира по хоккею
Он пройдет в Канаде
Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2025 года пройдёт в Канаде, пишет пресс-служба IIHF.
Сообщается, что турнир пройдёт в провинции Саскачеван в городах Реджайна и Саскатун.
Отметим, что последние три молодёжных чемпионата мира по хоккею прошли в Канаде. Дважды турнир принимал Эдмонтон, а прошлый МЧМ прошёл в Галифаксе. Следующий МЧМ-2024 пройдёт в Швеции, в городе Гётеборге.
Действующим чемпионом является сборная Канады, которая на МЧМ-2023 в финальном матче обыграла сборную Чехии.
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