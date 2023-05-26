Названо место проведения молодежного чемпионата мира по хоккею

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2025 года пройдёт в Канаде, пишет пресс-служба IIHF.

Сообщается, что турнир пройдёт в провинции Саскачеван в городах Реджайна и Саскатун.

Отметим, что последние три молодёжных чемпионата мира по хоккею прошли в Канаде. Дважды турнир принимал Эдмонтон, а прошлый МЧМ прошёл в Галифаксе. Следующий МЧМ-2024 пройдёт в Швеции, в городе Гётеборге.

Действующим чемпионом является сборная Канады, которая на МЧМ-2023 в финальном матче обыграла сборную Чехии.