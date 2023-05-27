ЧМ-2023 по хоккею. Канада обыграла Латвию в не простом матче

Сегодня прошел первый полуфинальный матч Чемпионата мира 2023 по хоккею. Канада одержала победу в не простом матче, получив путевку в финал.

Первый период с одной шайбой победили латвийцы.

Второй был напряженный для обеих сторон. Каждая из команд получила немало штрафов за грубую игру. При этом обе сумели забить по шайбе. Сначала Канада отыгралась, но Латвия снова вышла вперед.

Третий период прошел полностью за фаворитами. Очень быстро канадцы сравняли счет. Позже они вышли вперед, а на концовке сделали преимущество еще большим.

Матч закончился со счетом 4:2.

Канада встретится с победителем матча США - Германия, который состоится сегодня в 18:20.

Латвия впервые в своей истории играла в полуфинале хоккейного мундиаля. В четвертьфинале команда сенсационно обыграла Швецию.

В свою очередь, сборная Канады - самая титулованная команда чемпионатов мира. Они 27 раз побеждали в этом турнире, что является рекордом.

Чемпионат мира по хоккею 2023, полуфинал

Канада - Латвия - 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)