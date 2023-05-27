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ЧМ-2023 по хоккею. Германия одолела США в овертайме
Теперь в финале она сыграет с Канадой
Фото: iihf.com
Сегодня прошел второй полуфинальный матч Чемпионата мира 2023 по хоккею. Германия в овертайме смогла одержать победу и выйти в финал.
Первый период не выявил лучшего. Обе команды забили по две шайбы и сошлись на ничьей. Во втором лучшими оказались американцы, а в третьем немцы. В конце периода они смогли сравнять общий счет.
Для того, чтобы решить кто получит путевку в финал, команды перешли в овертайм. Сильнее оказалась Германия.
За всю историю американцы дважды становились чемпионами мира - в 1933 и 1960 годах.
На счету немецких хоккеистов серебро 1930 и 1953 года, бронза в 1932 и 1934 годах.
В решающем поединке сборная Германии сыграет со сборной Канады. Третье место разыграют сборные США и Латвии. Матчи состоятся 28 мая.
Чемпионат мира по хоккею 2023
Tampere Deck Arena (Тампере)
США - Германия - 3:4 (после овертайма) (2:2, 1:0, 0:1, 0:1)
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