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Кубок Стэнли. Даллас сокращает отставание в финальной серии против Вегаса
Результаты матча плей-офф
В ночь с 27 на 28 мая состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию его результат:
"Вегас" – "Даллас"
2 – 4 (1-1; 1-1; 0-2)
1 период: 1-0 Барбашев (13,36); 1-1 Гленденинг (15,24)
2 период: 2-1 Стивенсон (03,20); 2-2 Робертсон (05,29)
3 период: 2-3 Делландреа (10,35); 2-4 Делландреа (12,02)
Счет в серии: 3-2
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