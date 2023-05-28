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Кубок Стэнли. Даллас сокращает отставание в финальной серии против Вегаса

Хоккей
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Результаты матча плей-офф

Кубок Стэнли. Даллас сокращает отставание в финальной серии против Вегаса

UA-Футбол
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В ночь с 27 на 28 мая состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию его результат:

"Вегас" – "Даллас"

2 – 4 (1-1; 1-1; 0-2)

1 период: 1-0 Барбашев (13,36); 1-1 Гленденинг (15,24)

2 период: 2-1 Стивенсон (03,20); 2-2 Робертсон (05,29)

3 период: 2-3 Делландреа (10,35); 2-4 Делландреа (12,02)

Счет в серии: 3-2

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В статье: НХЛ
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