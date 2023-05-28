ЧМ-2023 по хоккею. Латвия победила США в овертайме и выиграла бронзу

Сегодня состоялся матч за третье место на чемпионате мира по хоккею 2023 между США и Латвией, в котором вторые победили в овертайме (4:3 ОТ).

Латвия впервые в своей истории играла в полуфинале хоккейного мундиаля, где проиграла Канаде. Но без медали команда не поехала домой. Кстати, это первый их трофей на ЧМ по хоккею.

До этого лучшим результатом Латвии было седьмое место (1997, 2004, 2009).

Чемпионат мира по хоккею. Матч за третье место

США - Латвия 3:4 (ОТ)

Шайбы: 07:49 Букартш (Дзеркалс) - 0:1, 09:45 Гримальди (Перунович, Бьорк) - 1:1, 16:09 Якш (Букартш) - 1:2, 19:03 Гримальди (Перунович, Коронато) - 2: 2, 46:19 Коронато (Самберг) - 3:2, 54:21 Рубинш (Локмелис, Букартш) - 3:3, в овертайме 01:22 Рубинш (Даугавинш, Якш) - 3:4