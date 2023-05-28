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ЧМ-2023 по хоккею. Латвия победила США в овертайме и выиграла бронзу

Хоккей
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Это первая медаль в истории латвийцев на ЧМ по хоккею

ЧМ-2023 по хоккею. Латвия победила США в овертайме и выиграла бронзу

Фото: iihf.com

Новина українською

Сегодня состоялся матч за третье место на чемпионате мира по хоккею 2023 между США и Латвией, в котором вторые победили в овертайме (4:3 ОТ).

Латвия впервые в своей истории играла в полуфинале хоккейного мундиаля, где проиграла Канаде. Но без медали команда не поехала домой. Кстати, это первый их трофей на ЧМ по хоккею.

До этого лучшим результатом Латвии было седьмое место (1997, 2004, 2009).

Чемпионат мира по хоккею. Матч за третье место

США - Латвия 3:4 (ОТ)

Шайбы: 07:49 Букартш (Дзеркалс) - 0:1, 09:45 Гримальди (Перунович, Бьорк) - 1:1, 16:09 Якш (Букартш) - 1:2, 19:03 Гримальди (Перунович, Коронато) - 2: 2, 46:19 Коронато (Самберг) - 3:2, 54:21 Рубинш (Локмелис, Букартш) - 3:3, в овертайме 01:22 Рубинш (Даугавинш, Якш) - 3:4

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В статье: сборная Латвии по хоккею сборная США по хоккею
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