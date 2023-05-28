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ЧМ-2023 по хоккею. Латвия победила США в овертайме и выиграла бронзу
Это первая медаль в истории латвийцев на ЧМ по хоккею
Фото: iihf.com
Сегодня состоялся матч за третье место на чемпионате мира по хоккею 2023 между США и Латвией, в котором вторые победили в овертайме (4:3 ОТ).
Латвия впервые в своей истории играла в полуфинале хоккейного мундиаля, где
До этого лучшим результатом Латвии было седьмое место (1997, 2004, 2009).
Чемпионат мира по хоккею. Матч за третье место
США - Латвия 3:4 (ОТ)
Шайбы: 07:49 Букартш (Дзеркалс) - 0:1, 09:45 Гримальди (Перунович, Бьорк) - 1:1, 16:09 Якш (Букартш) - 1:2, 19:03 Гримальди (Перунович, Коронато) - 2: 2, 46:19 Коронато (Самберг) - 3:2, 54:21 Рубинш (Локмелис, Букартш) - 3:3, в овертайме 01:22 Рубинш (Даугавинш, Якш) - 3:4
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