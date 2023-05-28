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Канада - победитель Чемпионата мира по хоккею 2023 года

Хоккей
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В финале они одолели Германию

Канада - победитель Чемпионата мира по хоккею 2023 года

Фото: iihf.com

Новина українською

Сегодня в рамках ЧМ по хоккею 2023 состоялся финальный матч между Канадой и Германией. Первые победили со счетом 5:2. Матч длился три периода. Первые два не выявили лучшего. В третьем канадцы смогли забить три, не пропустив ни одного.

Сборная Канады - самая титулованная команда чемпионатов мира. Они 28 раз побеждали в этом турнире, что является рекордом.

На счету немецких хоккеистов серебро 1930, 1953 и 2023 годах и бронза в 1932 и 1934.

Следующий ЧМ в 2024-м будет принимать Чехия.

Чемпионат мира по хоккею 2023, финал

Канада - Германия - 5:2 (1:1, 1:1, 1:1, 3:0)

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В статье: сборная Канады по хоккею сборная Германии по хоккею чемпионат мира по хоккею
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