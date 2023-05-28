Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Канада - победитель Чемпионата мира по хоккею 2023 года
В финале они одолели Германию
Фото: iihf.com
Сегодня в рамках ЧМ по хоккею 2023 состоялся финальный матч между Канадой и Германией. Первые победили со счетом 5:2. Матч длился три периода. Первые два не выявили лучшего. В третьем канадцы смогли забить три, не пропустив ни одного.
Сборная Канады - самая титулованная команда чемпионатов мира. Они 28 раз побеждали в этом турнире, что является рекордом.
На счету немецких хоккеистов серебро 1930, 1953 и 2023 годах и бронза в 1932 и 1934.
Следующий ЧМ в 2024-м будет принимать Чехия.
Чемпионат мира по хоккею 2023, финал
Канада - Германия - 5:2 (1:1, 1:1, 1:1, 3:0)
Популярное сейчас
- Шахтер уже чемпион, Днепр-1 еще не в ЛЧ. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Повторение антирекорда Блохина. Динамо второй раз в своей истории финиширует в чемпионате Украины ниже топ-3
- В конце матча Шахтер - Днепр-1 произошла драка. ВИДЕО
- Канада – Германия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала ЧМ по хоккею
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО
- Красотка дня. Горячая девушка аргентинского героя Фиорентины Нико Гонсалеса. ФОТО