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Кубок Стэнли. Вегас побеждает Флориду в первом матче финала

Хоккей
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Результаты первого финального матча Кубка Стэнли

Кубок Стэнли. Вегас побеждает Флориду в первом матче финала

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь с 3 на 4 июня состоялся первый финальный матч плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию его результат:

"Вегас" – "Флорида"

5 – 2 (1-1; 1-1; 3-0)

1 период: 0-1 Стал (09,40); 1-1 Оди Маршессо (17,18);

2 период: 2-1 Теодор (10,54); 2-2 Дюклер (19,49);

3 период: 3-2 Вайтклауд (06,59); 4-2 Стоун (13,41); 5-2 Смит (18,15).

Счет в серии: 1-0

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В статье: Флорида Пантерз Вегас Голден Найтс Кубок Стэнли
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