Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Стэнли. Вегас побеждает Флориду в первом матче финала
Результаты первого финального матча Кубка Стэнли
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 3 на 4 июня состоялся первый финальный матч плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию его результат:
"Вегас" – "Флорида"
5 – 2 (1-1; 1-1; 3-0)
1 период: 0-1 Стал (09,40); 1-1 Оди Маршессо (17,18);
2 период: 2-1 Теодор (10,54); 2-2 Дюклер (19,49);
3 период: 3-2 Вайтклауд (06,59); 4-2 Стоун (13,41); 5-2 Смит (18,15).
Счет в серии: 1-0
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Впервые за 38 лет Ювентус, Милан и Интер завершaт сезон вне Топ-2 Серии А
- Кальяри Раньери выбил Парму Буффона в плей-офф Серии Б, ВАР отменил гол, засчитанный технологией линии ворот
- Такого вы еще не видели! Израиль выбил Бразилию с чемпионата мира U-20 (+ВИДЕО)
- Лунин изменил свое решение и теперь хочет остаться в Реале
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн