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Нападающий Нью-Джерси Дэвилз получит € 58 млн по новому контракту
Он рассчитан на 8 лет
Форвард "Нью-Джерси Дэвилз" Йеспер Братт подпишет новое восьмилетнее соглашение с командой, по которому получит за весь период контракта € 58 млн. Об этом пишет журналист Эллиотт Фридман в "Твиттере".
24-летний Братт в 2016 году был выбран в шестом раунде драфта под общим 162-м номером своим нынешним клубом.
В НХЛ шведский нападающий выступает с 2017 года, проведя в лиге 307 матчей и набрав 203 (70+133) очка при показателе полезности "-26".
Ранее стало известно, что "Девилз" намерены продлить контракт с нападающим Эриком Хаулом.
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