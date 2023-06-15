Нападающий Нью-Джерси Дэвилз получит € 58 млн по новому контракту

Форвард "Нью-Джерси Дэвилз" Йеспер Братт подпишет новое восьмилетнее соглашение с командой, по которому получит за весь период контракта € 58 млн. Об этом пишет журналист Эллиотт Фридман в "Твиттере".

24-летний Братт в 2016 году был выбран в шестом раунде драфта под общим 162-м номером своим нынешним клубом.

В НХЛ шведский нападающий выступает с 2017 года, проведя в лиге 307 матчей и набрав 203 (70+133) очка при показателе полезности "-26".

Ранее стало известно, что "Девилз" намерены продлить контракт с нападающим Эриком Хаулом.