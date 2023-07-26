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Каролина подписала новый контракт с форвардом сборной Финляндии на 78 миллионов долларов

Хоккей
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Контракт вступит в силу с 2024 года

Каролина подписала новый контракт с форвардом сборной Финляндии на 78 миллионов долларов

Новина українською

Себастьян Ахо подписал восьмилетний контракт с "Каролиной Харрикейнз" на общую сумму $ 78 млн, пишет пресс-служба клуба. Соглашение вступит в силу с сезона-2024/2025.

В прошлом сезоне Ахо набрал 67 (36+31) результативных баллов в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Всего Себастьян сыграл 520 матчей, в которых забросил 218 шайб и отдал 250 результативных передач.

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В статье: Каролина Харрикейнз
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