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Каролина подписала новый контракт с форвардом сборной Финляндии на 78 миллионов долларов
Контракт вступит в силу с 2024 года
Себастьян Ахо подписал восьмилетний контракт с "Каролиной Харрикейнз" на общую сумму $ 78 млн, пишет пресс-служба клуба. Соглашение вступит в силу с сезона-2024/2025.
В прошлом сезоне Ахо набрал 67 (36+31) результативных баллов в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Всего Себастьян сыграл 520 матчей, в которых забросил 218 шайб и отдал 250 результативных передач.
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