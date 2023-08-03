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В бою под Бахмутом погиб 21-летний хоккеист Владислав Лихошва

Хоккей
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Искренние соболезнования родным Владислава

В бою под Бахмутом погиб 21-летний хоккеист Владислав Лихошва

Фото: ФХУ

Новина українською

15 июля вблизи Бахмута Донецкой области погиб бывший хоккеист любительского киевского "Автомобилиста", боец 3-й отдельной штурмовой бригады, 21-летний Владислав Лихошва.

Похоронили молодого воина 22 июля в родной Михайловке-Рубежовке.

Владислав Лихошва – уже четвёртый украинский хоккеист, жизнь которого отняла война. Ранее в боях с российскими оккупантами пали 26-летний Ярослав Гаркавко, 19-летний Александр Колонюк и 42-летний Александр Хмель, чемпион Украины-2007.

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