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В бою под Бахмутом погиб 21-летний хоккеист Владислав Лихошва
Искренние соболезнования родным Владислава
Фото: ФХУ
15 июля вблизи Бахмута Донецкой области погиб бывший хоккеист любительского киевского "Автомобилиста", боец 3-й отдельной штурмовой бригады, 21-летний Владислав Лихошва.
Похоронили молодого воина 22 июля в родной Михайловке-Рубежовке.
Владислав Лихошва – уже четвёртый украинский хоккеист, жизнь которого отняла война. Ранее в боях с российскими оккупантами пали 26-летний Ярослав Гаркавко, 19-летний Александр Колонюк и 42-летний Александр Хмель, чемпион Украины-2007.
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