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Легенда НХЛ: В известной степени мы, конечно, служили путинской пропаганде
Слова здорового человека
ЕРА
Двухкратный обладатель Кубка Стэнли, чешский вратарь Доминик Гашек рассказал о своих связях с россией в профессиональной карьере. Его слова цитирует Seznam Zpravy:
– Вы сожалеете о том, что играли в россии?
– Некоторых это, видимо, настораживало, были активисты, например, в Европе.
– Возможно, даже Гарри Каспаров.
– Да, я сейчас слежу за ним. Но я немного оправдаюсь: Доминик Гашек не был настолько образован, чтобы уже тогда понять, куда движется россия.
– Оглядываясь назад, вы не жалеете, что служили российской пропаганде?
– В известной степени мы, конечно, служили путинской пропаганде. Конечно, будь я умнее, если бы я был более образованным, если бы наши политики объяснили нам это тогда и лучше установили правила.
Будь я тогда умнее, я бы осудил россию. Со мной это начало происходить только в 2014 году после аннексии Крыма, – сказал Гашек.
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