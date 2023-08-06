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Легенда НХЛ: В известной степени мы, конечно, служили путинской пропаганде

Хоккей
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Слова здорового человека

Легенда НХЛ: В известной степени мы, конечно, служили путинской пропаганде

ЕРА

UA-Футбол
Новина українською

Двухкратный обладатель Кубка Стэнли, чешский вратарь Доминик Гашек рассказал о своих связях с россией в профессиональной карьере. Его слова цитирует Seznam Zpravy:

– Вы сожалеете о том, что играли в россии?

– Некоторых это, видимо, настораживало, были активисты, например, в Европе.

– Возможно, даже Гарри Каспаров.

– Да, я сейчас слежу за ним. Но я немного оправдаюсь: Доминик Гашек не был настолько образован, чтобы уже тогда понять, куда движется россия.

– Оглядываясь назад, вы не жалеете, что служили российской пропаганде?

– В известной степени мы, конечно, служили путинской пропаганде. Конечно, будь я умнее, если бы я был более образованным, если бы наши политики объяснили нам это тогда и лучше установили правила.

Будь я тогда умнее, я бы осудил россию. Со мной это начало происходить только в 2014 году после аннексии Крыма, – сказал Гашек.

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В статье: НХЛ Доминик Гашек
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