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ХК Сокол отправился на тренировочный сбор в Польшу
Наша команда будет готовится к турниру
фото - УХЛ
14 августа "Сокол" отправился в Польшу, пишет Федерация хоккея Украины. Уже завтра вечером наша команда проведет первую тренировку на польской земле, а 16-18 августа сыграет в Турнире четырех мэров против польских "Унии" из Освенцима, ГКС "Тихий" и "Заглембе" из Сосновца.
На сбор отправились все хоккеисты и молодые игроки Гавриил Симчук и Николай Кравченко, которые пока готовятся с "Соколом", но карьеру продолжат за океаном.
Отсутствует Виктор Захаров, получивший травму колена. В Польше "Сокол" будет готовиться к концу лета и помимо участия в Турнире четырех мэров проведет еще несколько спаррингов.
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