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Кременчук разгромил Харьковских Берсерков в матче Кубка Украины
Отличный старт
Фейсбук Кременчука
Состоялся первый матч группы Б Кубка Украины по хоккею, в котором "Кременчуг" принимал "Харьковских Берсерков". Уверенную победу со счетом 12:3 одержал "Кременчуг", обыграв "Харьковских Берсерков".
В группе А победу в серии буллитов одержал "Сокол" над "Днепром".
Кубок Украины по хоккею. Групповой этап
Кременчуг - Харьковские Берсерки 12:3
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