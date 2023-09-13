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Кременчук разгромил Харьковских Берсерков в матче Кубка Украины

Хоккей
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Кременчук разгромил Харьковских Берсерков в матче Кубка Украины

Фейсбук Кременчука

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Состоялся первый матч группы Б Кубка Украины по хоккею, в котором "Кременчуг" принимал "Харьковских Берсерков". Уверенную победу со счетом 12:3 одержал "Кременчуг", обыграв "Харьковских Берсерков".

В группе А победу в серии буллитов одержал "Сокол" над "Днепром".

Кубок Украины по хоккею. Групповой этап

Кременчуг - Харьковские Берсерки 12:3

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