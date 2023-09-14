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Киев Кэпиталз - Харьковские Берсерки: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Киевский клуб проведет дебютный официальный матч
Фото: ФХУ
Сегодня, 14 сентября, в рамках Кубка Украины имени Анатолия Хорозова дебютирует клуб "Киев Кэпиталз" под руководством Вадима Шахрайчука.
"Берсерки" будут иметь новое испытание. С командой, которая тоже укомплектована большим количеством опытных хоккеистов, в частности, бывшим нападающим харьковчан Евгением Секирком.
Кубок Украины по хоккею. Начало в 14:00
"Киев Кэпиталз" - "Харьковские Берсерки"
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