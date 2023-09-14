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Киев Кэпиталз разгромил Харьковских Берсерков в дебютном матче
Отличный старт в исполнении команды
Состоялся первый матч второго игрового дня группового этапа Кубка Украины, в котором Дебютант лиги "Киев Кэпиталз" провел свой первый официальный матч и разгромил "Харьковских Берсерков" со счетом 11:2.
Очень уверен старт в исполнении команды. Сегодня в 18:00 свой первый матч Кубка сыграет еще один новичок сезона, "Тризуб", который будет противостоять "Соколу".
Кубок Украины по хоккею. Групповой этап
Киев Кэпиталз – Харьковские Берсерки 11:2 (3:0, 2:1, 6:1)
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