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Кременчуг вышел в финал Кубка Украины по хоккею
Теперь предстоит борьба за золотые медали
Фейсбук Кременчука
Состоялся заключительный матч второго этапа Кубка Украины по хоккею, в котором "Кременчуг" принимал "Киев Кепиталз". Матч завершился со счетом 4:1.
Благодаря этой победе кременчужане вышли в финал, где сыграют с "Соколом". Матч состоится в субботу, 16 сентября.
В прошлогоднем финале плей-офф победу одержал "Сокол".
Кубок Украины. Групповой этап
Кременчуг - Киев Кепиталз 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
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