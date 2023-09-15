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Кременчуг вышел в финал Кубка Украины по хоккею

Хоккей
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Теперь предстоит борьба за золотые медали

Кременчуг вышел в финал Кубка Украины по хоккею

Фейсбук Кременчука

Новина українською

Состоялся заключительный матч второго этапа Кубка Украины по хоккею, в котором "Кременчуг" принимал "Киев Кепиталз". Матч завершился со счетом 4:1.

Благодаря этой победе кременчужане вышли в финал, где сыграют с "Соколом". Матч состоится в субботу, 16 сентября.

В прошлогоднем финале плей-офф победу одержал "Сокол".

Кубок Украины. Групповой этап

Кременчуг - Киев Кепиталз 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

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