Вадим Шахрайчук отстранен от должности главного тренера национальной сборной Украины по хоккею

Дисциплинарный комитет ФХУ отстранил Вадима Шахрайчука от исполнения обязанностей главного тренера национальной сборной Украины.

19 сентября Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины в ходе рассмотрения дисциплинарного производства отстранил главного тренера национальной сборной команды Украины Вадима Шахрайчука от исполнения должностных обязанностей сроком до двух месяцев или до вынесения окончательного решения.

Это решение является промежуточным. Следующее заседание по рассмотрению этого производства состоится 21 сентября.

Что именно стало причиной производства против Шахрайчука, в федерации не объяснили.