Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вадим Шахрайчук отстранен от должности главного тренера национальной сборной Украины по хоккею
Ждем разбирательств
фото - ФХУ
Дисциплинарный комитет ФХУ отстранил Вадима Шахрайчука от исполнения обязанностей главного тренера национальной сборной Украины.
19 сентября Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины в ходе рассмотрения дисциплинарного производства отстранил главного тренера национальной сборной команды Украины Вадима Шахрайчука от исполнения должностных обязанностей сроком до двух месяцев или до вынесения окончательного решения.
Это решение является промежуточным. Следующее заседание по рассмотрению этого производства состоится 21 сентября.
Что именно стало причиной производства против Шахрайчука, в федерации не объяснили.
Популярное сейчас
- Сульшер признал, что решение подписать Криштиану Роналду было ошибкой
- Диверсанты взорвали два самолета и вертолет в Подмосковье - Главное управление разведки
- Шахтер провалил старт в ЛЧ, победы Барсы, ПСЖ и Ман Сити. Главные новости за 19 сентября
- Уничтожено 133 единицы техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО