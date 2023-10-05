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Стало известно имя нового главного тренера молодежной сборной Украины

Хоккей
(1 голосов)

Он будет в команде на протяжении следующего года

Стало известно имя нового главного тренера молодежной сборной Украины

Новина українською

Федерация хоккея Украины объявила имя нового тренера молодежной сборной U-20. Им стал Андрей Срюбко.

Продолжительность соглашения рассчитана на один год.

Уже бывший наставник команды, Александр Бобкин, стал помощником Срюбко.

Одновременно с этим должность тренера национальной сборной покинул Вадим Шахрайчук.

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В статье: Андрей Срюбко
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