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Стало известно имя нового главного тренера молодежной сборной Украины
Он будет в команде на протяжении следующего года
Федерация хоккея Украины объявила имя нового тренера молодежной сборной U-20. Им стал Андрей Срюбко.
Продолжительность соглашения рассчитана на один год.
Уже бывший наставник команды, Александр Бобкин, стал помощником Срюбко.
Одновременно с этим должность тренера национальной сборной покинул Вадим Шахрайчук.
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