Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины оштрафовал Сокол на 10 тысяч гривен

Киевский "Сокол" оштрафован Дисциплинарным комитетом Федерации хоккея Украины на 10 000 гривен за неэтические высказывания водителя Александра Сазонова в адрес тренера "Киев Кэпиталз" Вадима Шахрайчука.

Инцидент произошел в перерыве матча четвертого тура между "Соколом" и "Кепиталз" в столичном Дворце спорта.

ГК ФХУ при принятии решения руководствовались пунктом 1.25 регламента соревнований, в котором предусмотрены штрафные санкции в размере 10 000 гривен за "допущение со стороны должностных лиц и специалистов клубов (руководителей, игроков, тренеров, обслуживающего персонала) действий, провоцирующих конфликтные ситуации на хоккейной площадке ".