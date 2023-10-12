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Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины оштрафовал Сокол на 10 тысяч гривен
Команда нарушила пункт 1.25
Киевский "Сокол" оштрафован Дисциплинарным комитетом Федерации хоккея Украины на 10 000 гривен за неэтические высказывания водителя Александра Сазонова в адрес тренера "Киев Кэпиталз" Вадима Шахрайчука.
Инцидент произошел в перерыве матча четвертого тура между "Соколом" и "Кепиталз" в столичном Дворце спорта.
ГК ФХУ при принятии решения руководствовались пунктом 1.25 регламента соревнований, в котором предусмотрены штрафные санкции в размере 10 000 гривен за "допущение со стороны должностных лиц и специалистов клубов (руководителей, игроков, тренеров, обслуживающего персонала) действий, провоцирующих конфликтные ситуации на хоккейной площадке ".
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