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В Мексике могут состоятся выставочные матчи НХЛ
Столицу страны внесли в шорт-лист
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
НХЛ включила город Мехико в шорт-лист мест проведения будущих выставочных игр.
"Наш международный отдел и отдел мероприятий получают много запросов со всего мира. Мы получаем запросы от многих людей, которые проводили крупные мероприятия в больших городах и считают, что хоккей может быть интересен в их странах. Есть команды, которые очень хотели бы поехать в Мексику", — цитирует директора по контенту НХЛ Стива Майера EPSN.
"Любое американское спортивное мероприятие в Мексике — это огромное событие для страны", — заявил президент местной команды "Койотс" Ксавьер Гутьеррес.
НБА с 1992 года проводила игры в Мехико более 30 раз.
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