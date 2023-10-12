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В Мексике могут состоятся выставочные матчи НХЛ

Хоккей
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Столицу страны внесли в шорт-лист

В Мексике могут состоятся выставочные матчи НХЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

НХЛ включила город Мехико в шорт-лист мест проведения будущих выставочных игр.

"Наш международный отдел и отдел мероприятий получают много запросов со всего мира. Мы получаем запросы от многих людей, которые проводили крупные мероприятия в больших городах и считают, что хоккей может быть интересен в их странах. Есть команды, которые очень хотели бы поехать в Мексику", — цитирует директора по контенту НХЛ Стива Майера EPSN.

"Любое американское спортивное мероприятие в Мексике — это огромное событие для страны", — заявил президент местной команды "Койотс" Ксавьер Гутьеррес.

НБА с 1992 года проводила игры в Мехико более 30 раз.

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В статье: НХЛ
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