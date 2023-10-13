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Кременчук с разницей в 12 шайб обыграл Харьковских Берсерков

Хоккей
(1 голосов)

Невероятная победа

Кременчук с разницей в 12 шайб обыграл Харьковских Берсерков

Фейсбук Кременчука

Новина українською

В пятницу, 13 октября Кременчуг в матче чемпионата Украины по хоккею принимал Харьковских Берсерков. К этой встречи гости подходили далеко не с лучшими результатами.

Но и в этом матче ситуацию поправить не удалось и Берсерки позволили сопернику забросить 12 шайб.

Уже с первых минут гости начали диктовать игру, и хотя первые два периода завершились с одинаковым счетом (3:0), в завершающей 20-минутке Кременчук просто не давал болельщикам скучать, забросив 6 шайб.

Чемпионат Украины по хоккею

Харьковские Берсерки – Кременчуг - 0:12 (0:3, 0:3, 0:6)

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В статье: Кременчук
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