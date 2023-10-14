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Сокол стартует с победы в розыгрыше Континентального Кубка

Хоккей
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Сокол стартует с победы в розыгрыше Континентального Кубка

Фото: ФХУ

UA-Футбол
Новина українською

Украинский хоккейный клуб "Сокол" успешно стартовал в розыгрыше Континентального кубка сезона 2023/2024. Наши спортсмены матчи своей группы играют в сербском Белграде и уже в первом поединке им удалось одолеть местную "Црвену Звезду".

Счет матча 4-2 (0-1; 3-0; 1-1) в пользу киевского коллектива.

1 период: 0-1 Подунавац (14,49);

2 период: 1-1 Рахумов (08,03); 2-1 Ромащенко (10,20); 3-1 Захаров (13,20);

3 период: Ромащенко (01,18); 4-2 Драгович (12,36).

В следующем матче на турнире, который состоится сегодня, 14 октября наши спортсмены сыграют против "Каунас Сити". Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, что ранее "Кременчуг" разгромно стартовал в УХЛ.

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В статье: Сокол (Киев) Континентальный кубок IIHF
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