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Сокол стартует с победы в розыгрыше Континентального Кубка
Хорошее начало
Фото: ФХУ
Украинский хоккейный клуб "Сокол" успешно стартовал в розыгрыше Континентального кубка сезона 2023/2024. Наши спортсмены матчи своей группы играют в сербском Белграде и уже в первом поединке им удалось одолеть местную "Црвену Звезду".
Счет матча 4-2 (0-1; 3-0; 1-1) в пользу киевского коллектива.
1 период: 0-1 Подунавац (14,49);
2 период: 1-1 Рахумов (08,03); 2-1 Ромащенко (10,20); 3-1 Захаров (13,20);
3 период: Ромащенко (01,18); 4-2 Драгович (12,36).
В следующем матче на турнире, который состоится сегодня, 14 октября наши спортсмены сыграют против "Каунас Сити". Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.
Напомним, что ранее "Кременчуг"
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