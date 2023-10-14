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НХЛ. Аризона в серии буллитов побеждает Нью-Джерси, Вашингтон разгромно проиграл Питтсбургу

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Аризона в серии буллитов побеждает Нью-Джерси, Вашингтон разгромно проиграл Питтсбургу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 13 на 14 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Нью-Джерси" – "Аризона"

3 – 4 после Б (0-1; 3-1; 0-1; 0-0; 0-2)

"Вашингтон" – "Питтсбург"

0 – 4 (0-0; 0-3; 0-1)

Напомним, ранее "Кременчуг" разгромно стартовал в розыгрыше УХЛ.

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В статье: НХЛ
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