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Сокол разгромно проиграл во втором матче Континентального кубка
Без шансов для команды
Фото: facebook.com/hcsokil
Украинский хоккейный клуб "Сокол" проиграл в матче второго круга Континентального кубка сезона 2023/2024. Киевляне уступили литовскому "Каунасу".
Счет встречи 5-1 (3-0; 2-1; 0-0) в пользу триумфаторов матча.
1 период: 1-0 Гусевас (04,22); 2-0 Гончаренко (11,01); 3-0 Закаускас (18:32);
2 период: 3-1 Кочан (08,54); 4-1 Худак (12,18); 5-1 Клинецкий (14,50)
3 период: 0-0
Отметим, что в первом матче на турнире коллектив из столицы Украины
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