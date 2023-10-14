  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Сокол разгромно проиграл во втором матче Континентального кубка
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сокол разгромно проиграл во втором матче Континентального кубка

Хоккей
(1 голосов)

Без шансов для команды

Сокол разгромно проиграл во втором матче Континентального кубка

Фото: facebook.com/hcsokil

UA-Футбол
Новина українською

Украинский хоккейный клуб "Сокол" проиграл в матче второго круга Континентального кубка сезона 2023/2024. Киевляне уступили литовскому "Каунасу".

Счет встречи 5-1 (3-0; 2-1; 0-0) в пользу триумфаторов матча.

1 период: 1-0 Гусевас (04,22); 2-0 Гончаренко (11,01); 3-0 Закаускас (18:32);

2 период: 3-1 Кочан (08,54); 4-1 Худак (12,18); 5-1 Клинецкий (14,50)

3 период: 0-0

Отметим, что в первом матче на турнире коллектив из столицы Украины победил "Црвену Звезду". Заключительный матч группового этапа "Сокол" сыграет в воскресенье, 15 октября, против "Ференцвароша" (Турция).

Результаты тура НХЛ

По теме
yellow-arrow
НХЛ. Аризона в серии буллитов побеждает Нью-Джерси, Вашингтон разгромно проиграл Питтсбургу
yellow-arrow
Сокол стартует с победы в розыгрыше Континентального Кубка
yellow-arrow
Кременчук с разницей в 12 шайб обыграл Харьковских Берсерков
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сокол (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде