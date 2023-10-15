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НХЛ. Бостон побеждает Нэшвилл, Чикаго уступает Монреалю

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Бостон побеждает Нэшвилл, Чикаго уступает Монреалю

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UA-Футбол
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В ночь с 14 на 15 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Нэшвилл"

3 – 2 (1-1; 1-1; 1-0)

"Детройт" – "Тампа-Бэй"

6 – 4 (2-2; 2-1; 2-1)

"Коламбус" – "Рейнджерс"

5 – 3 (2-1; 2-0; 1-2)

"Монреаль" – "Чикаго"

3 – 2 (0-0; 3-0; 0-2)

"Питтсбург" – "Калгари"

5 – 2 (0-0; 0-1; 5-1)

"Торонто" – "Миннесота"

7 – 4 (3-1; 1-2; 3-1)

"Айлендерс" – "Баффало"

3 – 2 (2-0; 0-1; 1-1)

"Сент-Луис" – "Сиэтл"

2 – 1 после Б (0-0; 1-1; 0-0; 0-0; 1-0)

"Вегас" – "Анахайм"

4 – 1 (1-0; 1-0; 2-1)

"Эдмонтон" – "Ванкувер"

3 – 4 (1-2; 2-1; 0-1)

"Сан-Хосе" – "Колорадо"

1 – 2 после Б (1-0; 0-0; 0-1; 0-0; 0-1)

"Лос-Анджелес" – "Каролина"

5 – 6 после Б (1-3; 2-2; 2-0; 0-0; 2-3)

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