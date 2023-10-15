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НХЛ. Бостон побеждает Нэшвилл, Чикаго уступает Монреалю
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 14 на 15 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Нэшвилл"
3 – 2 (1-1; 1-1; 1-0)
"Детройт" – "Тампа-Бэй"
6 – 4 (2-2; 2-1; 2-1)
"Коламбус" – "Рейнджерс"
5 – 3 (2-1; 2-0; 1-2)
"Монреаль" – "Чикаго"
3 – 2 (0-0; 3-0; 0-2)
"Питтсбург" – "Калгари"
5 – 2 (0-0; 0-1; 5-1)
"Торонто" – "Миннесота"
7 – 4 (3-1; 1-2; 3-1)
"Айлендерс" – "Баффало"
3 – 2 (2-0; 0-1; 1-1)
"Сент-Луис" – "Сиэтл"
2 – 1 после Б (0-0; 1-1; 0-0; 0-0; 1-0)
"Вегас" – "Анахайм"
4 – 1 (1-0; 1-0; 2-1)
"Эдмонтон" – "Ванкувер"
3 – 4 (1-2; 2-1; 0-1)
"Сан-Хосе" – "Колорадо"
1 – 2 после Б (1-0; 0-0; 0-1; 0-0; 0-1)
"Лос-Анджелес" – "Каролина"
5 – 6 после Б (1-3; 2-2; 2-0; 0-0; 2-3)
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