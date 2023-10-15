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Сокол разгромно проиграл Ференцварошу и потерял шансы на плей-офф Континентального кубка

Хоккей
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Хороший старт – ужасный финиш

Сокол разгромно проиграл Ференцварошу и потерял шансы на плей-офф Континентального кубка

ХК Сокіл

UA-Футбол
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Украинский хоккейный клуб "Сокол" проиграл в третьем заключительном матче группового этапа Континентального кубка сезона 2023/2024.

В решающем поединке за путевку в плей-офф соревнований наша команда уступила венгерскому "Ференцварошу".

Счет встречи 6-1 (5-1; 1-0; 0-0) в пользу триумфаторов матча.

1 период: 1-0 Кармениеми (02,02); 1-1 Чердак (03,07); 2-1 Кестиля (05,16); 3-1 Борос (07,54); 4-1 Немец (13,17); 5-1 Тот (17,07);

2 период: 6-1 Галайда (13,43):

3 период: 0-0

Украинский клуб в случае победы имел шансы выйти в плей-офф соревнований, однако это поражение лишило его такой возможности. Выступления в КК для киевлян в этом сезоне завершены.

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В статье: Сокол (Киев) Континентальный кубок IIHF
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