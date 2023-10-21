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НХЛ. Коламбус побеждает Калгари, Айлендерс уступает Нью-Джерси

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Коламбус побеждает Калгари, Айлендерс уступает Нью-Джерси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 20 на 21 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Коламбус" – "Калгари"

3 – 1 (0-0; 1-0; 2-1)

"Айлендерс" – "Нью-Джерси"

4 – 5 после ОТ (1-1; 2-2; 1-1; 0-1)

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В статье: НХЛ
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