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НХЛ. Коламбус побеждает Калгари, Айлендерс уступает Нью-Джерси
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 20 на 21 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Коламбус" – "Калгари"
3 – 1 (0-0; 1-0; 2-1)
"Айлендерс" – "Нью-Джерси"
4 – 5 после ОТ (1-1; 2-2; 1-1; 0-1)
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