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НХЛ. Баффало побеждает Айлендерс, Флорида проигрывает Ванкуверу

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Баффало побеждает Айлендерс, Флорида проигрывает Ванкуверу

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UA-Футбол
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В ночь с 21 на 22 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Айлендерс"

3 – 1 (0-0; 2-0; 1-1)

"Монреаль" – "Вашингтон"

3 – 2 после ОТ (1-0; 1-0; 0-2; 1-0)

"Тампа-Бей" – "Торонто"

3 – 4 после ОТ (3-1; 0-0; 0-2; 0-1)

"Флорида" – "Ванкувер"

3 – 5 (1-1; 0-2; 2-2)

"Даллас" – "Филадельфия"

5 – 4 после ОТ (2-1; 1-0; 1-2; 1-0)

"Миннесота" – "Коламбус"

4 – 5 после ОТ (0-1; 2-1; 2-2; 0-1)

"Нэшвилл" – "Сан-Хосе"

5 – 1 (1-0; 2-0; 2-1)

"Сент-Луис" – "Питтсбург"

4 – 2 (1-1; 2-0; 1-1)

"Чикаго" – "Вегас"

3 – 5 (1-1; 1-1; 1-3)

"Колорадо" – "Каролина"

6 – 4 (1-1; 5-2; 0-1)

"Эдмонтон" – "Виннипег"

2 – 3 после ОТ (2-1; 0-1; 0-0; 0-1)

"Сиэтл" – "Рейнджерс"

1 – 4 (1-1; 0-2; 0-1)

"Лос-Анджелес" – "Бостон"

2 – 4 (0-1; 1-2; 1-1)

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