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НХЛ. Баффало побеждает Айлендерс, Флорида проигрывает Ванкуверу
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 21 на 22 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Айлендерс"
3 – 1 (0-0; 2-0; 1-1)
"Монреаль" – "Вашингтон"
3 – 2 после ОТ (1-0; 1-0; 0-2; 1-0)
"Тампа-Бей" – "Торонто"
3 – 4 после ОТ (3-1; 0-0; 0-2; 0-1)
"Флорида" – "Ванкувер"
3 – 5 (1-1; 0-2; 2-2)
"Даллас" – "Филадельфия"
5 – 4 после ОТ (2-1; 1-0; 1-2; 1-0)
"Миннесота" – "Коламбус"
4 – 5 после ОТ (0-1; 2-1; 2-2; 0-1)
"Нэшвилл" – "Сан-Хосе"
5 – 1 (1-0; 2-0; 2-1)
"Сент-Луис" – "Питтсбург"
4 – 2 (1-1; 2-0; 1-1)
"Чикаго" – "Вегас"
3 – 5 (1-1; 1-1; 1-3)
"Колорадо" – "Каролина"
6 – 4 (1-1; 5-2; 0-1)
"Эдмонтон" – "Виннипег"
2 – 3 после ОТ (2-1; 0-1; 0-0; 0-1)
"Сиэтл" – "Рейнджерс"
1 – 4 (1-1; 0-2; 0-1)
"Лос-Анджелес" – "Бостон"
2 – 4 (0-1; 1-2; 1-1)
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