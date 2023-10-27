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Сокол разгромил Тризуб и добыл седьмую победу в сезоне
Хозяева завладели преимуществом уже в начале матча
ХК Сокіл
27 октября состоялся матч, в котором "Сокол" принимал "Тризуб". Хозяева в день 60-летия одержали седьмую победу в рамках текущего сезона.
Лидеры чемпионата забросили все пять шайб в первом периоде, а дальше держали преимущество и не отдали соперникам. "Тризуб" сумел отличиться во 2 периоде.
"Сокол" (Киев) – "Тризуб" (Киев) – 5:1 (5:0, 0:1, 0:0)
Шайбы: 1:0 - Горлушко (Слюсар, - больш.), 02:38. 2:0 - Мазур (Чердак, Толстушко, - больш.), 05:07. 3:0 - Костромитин (Жеребко, Толстушко), 09:56. 4:0 – Жеребко (буллит), 12:38. 5:0 - Бабинец (Мазур, Чердак - больш.), 13:34. 5:1 – Вит. Гаврилюк (Крыкун), 28:38
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