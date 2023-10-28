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НХЛ. Вегас в овертайме побеждает Чикаго, Миннесота в серии буллитов уступает Вашингтону
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 27 на 28 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Чикаго" – "Вегас"
3 – 4 после ОТ (2-2; 0-0; 1-1; 0-1)
"Вашингтон" – "Миннесота"
3 – 2 после Б (2-1; 0-0; 0-1; 0-0; 1-0)
"Королина" – "Сан-Хосе"
3 – 0 (2-0; 0-0; 1-0)
"Нью-Джерси" – "Баффало"
5 – 4 (2-2; 1-1; 2-1)
"Аризона" – "Лос-Анджелес"
4 – 5 (4-1; 0-1; 0-3)
"Ванкувер" – "Сент-Луис"
5 – 0 (1-0; 3-0; 1-0)
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