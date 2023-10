Экс-хоккеист НХЛ Джонсон скончался от ужасающей травмы, полученной во время матча. Видео

В субботу, 28 октября, произошла трагедия в поединке Кубка Вызова Великобритании. Между собой встречались "Шеффилд Стиллерс" и "Ноттингем Пантерс".

Эта игра не отличалась от других до 35-й минуты – именно тогда форвард "Ноттингем" Адам Джонсон получил травму, которая оказалась несовместимой с жизнью. Во время столкновения со своим соперником последний нечаянно перерезал коньком горло Адаму.

Хоккеист пытался самостоятельно покинуть игровую площадку, однако потерял сознание. Позже врачи констатировали смерть.

"Адам, наш номер 47, был не только выдающимся хоккеистом, но также отличным товарищем по команде и невероятным человеком, у которого вся жизнь была впереди. Клуб будет очень скучать по нему и никогда его не забудет" – говорится в сообщении "Ноттингем Пантерз".

Отметим, что Джонсон присоединился к "Ноттингем Пантерз" в августе 2023 года. В течение сезонов 2018/19 и 2019/20 сыграл 13 матчей в НХЛ за "Питтсбург Пингвинс".

Adam Johnson Ice hockey Injury. This was kung-fu kick by the guy in red. RIP pic.twitter.com/CzF8XDG53T