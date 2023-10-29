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НХЛ. Бостон победил Детройт, Торонто в овертайме уступает Нэшвилл
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 27 на 28 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" - "Детройт"
4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
"Флорида" - "Сиэтл"
3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
"Нэшвилл" - "Торонто"
3:2 после OТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
"Коламбус" - "Айленд ерс"
0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
"Монреаль" - "Виннипег"
4:3 после Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
"Питтсбург" - "Оттава"
2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
"Ванкувер" - "Рейнджерс"
3:4 после ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 0:1)
"Лос-Анджелес" - "Вегас"
3:4 после Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)
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