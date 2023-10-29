  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Бостон победил Детройт, Торонто в овертайме уступает Нэшвилл
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Бостон победил Детройт, Торонто в овертайме уступает Нэшвилл

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Бостон победил Детройт, Торонто в овертайме уступает Нэшвилл

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 27 на 28 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" - "Детройт"

4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

"Флорида" - "Сиэтл"

3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

"Нэшвилл" - "Торонто"

3:2 после OТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

"Коламбус" - "Айленд ерс"

0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

"Монреаль" - "Виннипег"

4:3 после Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

"Питтсбург" - "Оттава"

2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

"Ванкувер" - "Рейнджерс"

3:4 после ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 0:1)

"Лос-Анджелес" - "Вегас"

3:4 после Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)

По теме
yellow-arrow
Экс-хоккеист НХЛ Джонсон скончался от ужасающей травмы, полученной во время матча. Видео
yellow-arrow
НХЛ. Вегас в овертайме побеждает Чикаго, Миннесота в серии буллитов уступает Вашингтону
yellow-arrow
Сокол разгромил Тризуб и добыл седьмую победу в сезоне
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде