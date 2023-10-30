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Сокол в серии буллитов обыграл Киев Кэпиталз
Невероятный матч
ХК Сокіл
"Сокол" обыграл "Кепиталз" в матче восьмого тура чемпионата Украины по хоккею.
Интрига в матче держалась до последних минут. Хозяева могли победить в основное время, но потеряли преимущество за три минуты до серены, пропустив в большинстве.
Затем "Сокол" имел два идеальных случая в овертайме, и в конце концов судьбу матча решила серия буллитов.
Лучшим из нее вышел Богдан Дьяченко, не пропустивший ни одной шайбы.
Следует отметить, что голкипер "Сокола" выиграл четвертую буллитную серию подряд.
Чемпионат Украины
"Сокол" (Киев) – "Киев Кэпиталз" - 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
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