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НХЛ. Баффало уступает Филадельфии, Сент-Луис побеждает Нью-Джерси

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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Баффало уступает Филадельфии, Сент-Луис побеждает Нью-Джерси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь с 3 на 4 ноября состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Филадельфия"

1 – 5 (0-3; 0-1; 1-1)

"Сент-Луис" – "Нью-Джерси"

4 – 1 (0-0; 2-1; 2-0)

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