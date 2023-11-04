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НХЛ. Баффало уступает Филадельфии, Сент-Луис побеждает Нью-Джерси
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 3 на 4 ноября состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Филадельфия"
1 – 5 (0-3; 0-1; 1-1)
"Сент-Луис" – "Нью-Джерси"
4 – 1 (0-0; 2-1; 2-0)
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