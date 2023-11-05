Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Питтсбург разгромно побеждает Сан-Хосе, Рейнджерс в серии буллитов проигрывает Миннесоте
Результаты тура НХЛ
google.co.uk
В ночь с 4 на 5 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Эдмонтон" - "Нэшвилл"
2:5 (1:1, 1:3, 0:1)
"Аризона" - "Виннипег"
3:5 (1:0, 2:3, 0:2)
"Сент-Луис" - "Монреаль"
6:3 (2:1, 1:1, 3:1)
"Детройт" - "Бостон"
5:4 (1:2, 1:1, 3:1)
"Оттава" - "Тампа-Бей"
4:6 (1:1, 0:3, 3:2
"Торонто" - "Баффало"
4:6 (1:1, 1:2, 2:3)
"Вашингтон" - "Коламбус"
2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
"Филадельфия" - "Лос-Анджелес"
0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
"Айлендерс" - "Каролина"
3:4 после ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 0:1)
"Чикаго" - "Флорида"
5:2 (3:0, 1:0, 1:2)
"Миннесота" - "Рейнджерс"
5:4 после Б (0:3, 2:0, 2:1, 0:0, 1:0)
"Сан-Хосе" - "Питтсбург"
2:10 (0:2, 1:5, 1:3)
"Сиэтл" - "Калгари"
3:6 (2:1, 0:1, 1:4)
"Ванкувер" - "Даллас"
2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
"Вегас" - "Колорадо"
7:0 (1:0, 3:0, 3:0)