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НХЛ. Питтсбург разгромно побеждает Сан-Хосе, Рейнджерс в серии буллитов проигрывает Миннесоте

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Питтсбург разгромно побеждает Сан-Хосе, Рейнджерс в серии буллитов проигрывает Миннесоте

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В ночь с 4 на 5 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Эдмонтон" - "Нэшвилл"

2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

"Аризона" - "Виннипег"

3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

"Сент-Луис" - "Монреаль"

6:3 (2:1, 1:1, 3:1)

"Детройт" - "Бостон"

5:4 (1:2, 1:1, 3:1)

"Оттава" - "Тампа-Бей"

4:6 (1:1, 0:3, 3:2

"Торонто" - "Баффало"

4:6 (1:1, 1:2, 2:3)

"Вашингтон" - "Коламбус"

2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

"Филадельфия" - "Лос-Анджелес"

0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

"Айлендерс" - "Каролина"

3:4 после ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 0:1)

"Чикаго" - "Флорида"

5:2 (3:0, 1:0, 1:2)

"Миннесота" - "Рейнджерс"

5:4 после Б (0:3, 2:0, 2:1, 0:0, 1:0)

"Сан-Хосе" - "Питтсбург"

2:10 (0:2, 1:5, 1:3)

"Сиэтл" - "Калгари"

3:6 (2:1, 0:1, 1:4)

"Ванкувер" - "Даллас"

2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

"Вегас" - "Колорадо"

7:0 (1:0, 3:0, 3:0)

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